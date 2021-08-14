Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів, чому Віталій Миколенко не полетів у Італію на спаринг проти Інтера.

"Думаю, що просто дали відпочити. Він же грає всі матчі. До того ж його щось турбувало. Якщо є проблеми з організмом, м'язова травма або щось ще – Містер каже, що краще на день-два зробити паузу.

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Не будеш готовий на 100 відсотків – можна зробити гірше. Тому він все правильно робить. Якщо щось почало турбувати, треба зробити паузу і тоді повністю готовим повернутися у тренувальний процес", – сказав Караваєв у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, вже за кілька годин Динамо зіграє товариський матч проти міланського Інтера. Віталія Миколенка несподівано не було серед тих, хто напередодні полетів до Італії. Водночас кияни не повідомляли про жодні проблеми зі здоров'ям у свого захисника.

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