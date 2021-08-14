Главный тренер Интера Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на сильнейший состав в матче с Динамо.

Как известно, накануне Динамо полетело в Италию без Мирчи Луческу и Виталия Миколенко. Интер также не смог избежать потерь. Товарищескую встречу пропустят две звезды нападения, сообщает internews24. Речь идет об Алексисе Санчесе и Лаутаро Мартинесе.

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К слову, уже сегодня, 14 августа, Динамо проведет товарищеский поединок с миланским Интером, который является действующим чемпионом Италии. Стартовый свисток на арене U-Power Stadium в Монце прозвучит в 19:30.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу уже стартовали в УПЛ, захватив лидерство после трех сыгранных туров. В то же время Интер только продолжает подготовку, первый официальный поединок команда Симоне Индзаги проведет 21 августа против Дженоа.

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