Динамо – главный конкурент Зари за второе место УПЛ, – Леднев

Хавбек Зари Богдан Леднев оценил перспективы своей команды в борьбе за серебряные медали чемпионата Украины.

"Какой гол самый красивый в матче против Ворсклы (4:0) – мой или Кабаева? Я думаю, Назик Русин очень красиво забил. Он сместился в центр и пробил в дальнюю девятку – все как учили. Мои дальние удары? Я их тренирую и работа перерастает в голы.

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Насколько сейчас возможно "серебро" для Зари? Пока рано говорить об этом, но думаю, если мы будем показывать такой футбол и не останавливаться, то вполне можем занять второе место в чемпионате. Кто главный конкурент? Динамо, конечно", – сказал Леднев в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, что 21-летний хавбек выступает за Зарю на правах аренды, а его контракт принадлежит именно киевскому Динамо.

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