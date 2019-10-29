toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Динамо – главный конкурент Зари за второе место УПЛ, – Леднев

11:40 43 Читати українською
Динамо – главный конкурент Зари за второе место УПЛ, – Леднев
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Хавбек Зари Богдан Леднев оценил перспективы своей команды в борьбе за серебряные медали чемпионата Украины.

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

"Какой гол самый красивый в матче против Ворсклы (4:0) – мой или Кабаева? Я думаю, Назик Русин очень красиво забил. Он сместился в центр и пробил в дальнюю девятку – все как учили. Мои дальние удары? Я их тренирую и работа перерастает в голы.

Суркис: Леднева и Русина обязательно заберем в Динамо

Насколько сейчас возможно "серебро" для Зари? Пока рано говорить об этом, но думаю, если мы будем показывать такой футбол и не останавливаться, то вполне можем занять второе место в чемпионате. Кто главный конкурент? Динамо, конечно", – сказал Леднев в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, что 21-летний хавбек выступает за Зарю на правах аренды, а его контракт принадлежит именно киевскому Динамо.

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"

blog_ava
Барселона попрощается с Ракитичем зимой
09:38
219
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Богдан Леднев Богдан Леднев Заря - Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
31
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук