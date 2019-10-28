Суркис: Леднева и Русина обязательно заберем в Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заверил, что арендованные луганской Зарей игроки получат свой шанс в столичной команде.

"Рад за Леднева, Русина и Тимчика. Это наше потенциальное усиление. Вполне возможно, если не зимой, то летом мы обязательно Леднева и Русина заберем.

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Леднев в очень хорошей форме. Он показывал качественный футбол и в Динамо. Богдан был отдан в аренду только с одной целью – играть и набираться опыта", – сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

Напомним, Александр Тимчик, Богдан Леднев и Назарий Русин, которые принадлежат киевскому Динамо, стали в новом сезоне важными игроками команды Виктора Скрипника. В активе Леднева уже 7 голов в 11 матчх УПЛ, Русин забил 4 в 9 играх, а защитник Тимчик принял участие во всех 12 турах, занимая позицию на правом фланге.

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