Динамо благодаря победе над Кривбассом избежало падения на девятую позицию, однако легче турнирное положение не стало. Команда остается седьмой, а позади расположились Черноморец и Ворскла – они имеют равенство с киевлянами по очкам, причем одесситы свой матч еще не сыграли. С другой стороны, до зоны Лиги конференций не хватает пяти зачетных баллов. Именно на ней и расположился Рух.

При таком раскладе "бело-синие" не имеют права даже на ничью. Тем не менее, опыт поединка с Кривбассом доказал – Динамо рано списывать. Проблемой гранда по ходу сезона стала неготовность нынешнего состава к позиционному футболу с длительными владениями (без Ярмоленко ничего не работает), однако в режиме середняка с контратаками коллектив чувствует себя прекрасно.

Подопечные Александра Шовковского уверенно чувствуют себя в единоборствах и убегают на пространство. Даже в матче с Шахтером было заметно, что фланговые розыгрыши и забросы под рывки в глубину – это про Динамо. Киевлян учили этому в академии с первых шагов. В плане игры "быстрыми флангами" им нет равных. К тому же, зависимость от Буяльского и Шапаренко в таком режиме нивелируется.

Впрочем, мы еще не знаем, именно такого ли футбола хочет Александр Шовковский. Матч с Кривбассом – это, все же, единичный опыт. Между тем, только при таком режиме нынешнее Динамо будет иметь хорошие шансы на успех с Рухом.

Если же команда вернется к коротким розыгрышам и длительным владениям, то проблем возникнет вагон. У "бело-синих" колоссальные проблемы с игрой под давлением – а Рух является единоличным лидером УПЛ по интенсивности прессинга. Кроме того, львовяне делят с Ворсклой лидерство по интенсивности единоборств. По среднему количеству возвратов мяча подопечные Виталия Пономарева имеют существенное преимущество над Динамо.

Стоит не забывать, что "желто-черные" в текущем сезоне сдержали Шахтер, громили Ворсклу, били Полесье и Черноморец. Кривбасс они вообще снесли на его же поле. Руховцы прямо сейчас держатся в одном зачетном балле от "горняков", а по ожидаемым очкам команда вообще находится на вершине УПЛ.

Словом, Динамо сегодня встретится с чрезвычайно сильным соперником. И это при том, что львовяне не играют в какой-то слишком сложный футбол – за одно владение они в среднем выполняют три передачи. Движение живет из быстрых возвратов мяча, компенсируя посредственное качество атак высоким количеством. Главная сила этих атак расположена на флангах, однако стоит отметить и довольно интересный центр поля.

Но и примитивным футбол Руха не назвать – по количеству ударов "желто-черные" идут на равных с Динамо, причем половина этих выстрелов проходит из пределов штрафной. Не в последнюю очередь эти показатели набиваются с подач (34 удара головой, лидер УПЛ). Словом, у Виталия Пономарева довольно широкий арсенал.

Впрочем, Кривбасс в похожем режиме лидировал в чемпионате и вообще разрывал лигу по куче показателей – а Динамо снесло криворожан (пусть и не без скандала). Команды, исповедующие "быстрые фланги", всегда подписываются на риск хаотичной игры с разменом атаками. Именно поэтому сегодняшняя встреча настолько интересна.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ванат (под вопросом), Ярмоленко, Диалло (Динамо)

Дисквалифицированные: Рунич (Рух)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Рух

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Бенито

Рух: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Эдсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Для букмекеров Динамо всегда фаворит, однако по игре этого не сказать. Надо сказать прямо – "бело-синие" стали середняками с амбициями на Лигу конференций не только по позиции, а и по составу и футболу. Киевляне могут быть лучшими середняками, однако принципиального преимущества над командами типа Руха у них нет.

Матч будет интересным, равным, с моментами. Ожидаем, что тотал больше 2,5 будет пробит – а вот на конкретного победителя не поставим. Соперники равны.

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