"Я не устаю это повторять и буду начинать почти все пресс-конференции с того, что буду благодарить наших защитников и защитниц за то, что они делают, за то, что в Украине есть возможность играть в футбол и дарить эмоции, кому-то – положительные, кому-то – не такие положительные, но это те эмоции, которых нам так не хватает в этот непростой для нас период.

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Второе, что хочется сказать – передать слова соболезнования семьям погибших в результате очередной варварской атаки на город Одесса. К сожалению, среди погибших есть и маленькие дети ... Наши соболезнования ... Что касается непосредственно игры – мы настраивались на тяжелый матч, потому что в последнее время нам не удавалось хорошо играть против одесского Черноморца. И мы понимали, что сегодня тоже легкой прогулки не будет.

Что игрокам не удалось реализовать из установки? В первую очередь – не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Мы над этим работаем, работаем регулярно. Если бы хотя бы 50 процентов из того, что мы создали, мы бы реализовали, то я думаю, концовка матча была бы куда более спокойной. Но это футбол, поэтому он и прекрасен, и поэтому это спорт номер один в мире – не все может идти по плану, по графику, ведь мы играем против живых людей, против команд, у которых есть свои задачи, которые настраиваются на игру.

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Тем более Динамо Киев – это всегда дополнительный мотиватор для всех команд. А вы помните, как мы в последнее время неудачно играли с одесситами. Поэтому я этот матч все же занесу для нас в актив с учетом прошлых результатов.

Впервые после долгой паузы болельщики были на трибунах? Безусловно, это большое достижение для нас, что у болельщиков появилась возможность приходить на стадионы и поддерживать свои команды. Это важно и для зрителей, и для энергетики матчей, и для эмоций, и для футболистов, потому что футбол – это игра для болельщиков. Во-вторых, важно, чтобы все люди, которые желают присутствовать на стадионе, были уверены, что в случае определенных ситуаций они спокойно перейдут в укрытие и будут там в безопасности", – поделился Шовковский на пресс-конференции.

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