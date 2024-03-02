"Я не втомлююсь це повторювати і буду починати майже всі пресконференції з того, що буду дякувати нашим захисникам та захисницям за те, що вони роблять, за те, що в Україні є можливість грати у футбол і дарувати емоції, комусь – позитивні, комусь – не такі позитивні, але це ті емоції, яких нам так не вистачає у цей непростий для нас період.

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Друге, що хочеться сказати – передати слова співчуття родинам загиблих унаслідок чергової варварської атаки на місто Одеса. На жаль, серед загиблих є і малі діти… Наші співчуття… Що стосується безпосередньо гри – ми налаштовувалися на важкий матч, бо останнім часом нам не вдавалося добре грати проти одеського Чорноморця. І ми розуміли, що сьогодні теж легкої прогулянки не буде.

Що гравцям не вдалось реалізувати з установки? У першу чергу – не вдалося реалізувати ті моменти, які ми створили. Ми над цим працюємо, працюємо регулярно. Якби принаймні 50 відсотків з того, що ми створили, ми б реалізували, то я думаю, кінцівка матчу була би куди більш спокійною. Але це футбол, тому він і прекрасний, і тому це спорт номер один у світі – не все може йти за планом, за графіком, адже ми граємо проти живих людей, проти команд, у яких є свої завдання, які налаштовуються на гру.

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Тим більше Динамо Київ – це завжди додатковий мотиватор для всіх команд. А ви пам’ятаєте, як ми останнім часом невдало грали з одеситами. Тому я цей матч все ж занесу для нас в актив з урахуванням минулих результатів.

Вперше після довгої паузи вболівальники були на трибунах? Безумовно, це велике досягнення для нас, що у вболівальників з’явилась можливість приходити на стадіони та підтримувати свої команди. Це важливо і для глядачів, і для енергетики матчів, і для емоцій, і для футболістів, тому що футбол – це гра для вболівальників. По-друге, важливо, аби всі люди, які бажають бути присутніми на стадіоні, були впевненими, що у разі певних ситуацій вони спокійно перейдуть до укриття і будуть там у безпеці", – поділився Шовковський на прес-конференції.

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