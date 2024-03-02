Динамо обіграло Чорноморець у матчі 19-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо – Чорноморець на "Футбол 24".

Динамо видало гострий старт – Шапаренко з лінії штрафного пробив повз, а Варакута здійснив подвійний сейв після удару Шепелєва та добивання Ваната.

Динамо мінімально обіграло Чорноморець – привоз воротаря одеситів приніс вже шосту поспіль перемогу киянам в УПЛ

Втім, саме воротар Чорноморця став винуватцем пропущеного гола. Волошин пробив здалеку, Варакута відбив м'яч так, що той перелетів його і влучив у стійку. Шепелєв одразу ж заніс м'яч у сітку воріт суперника. У другому таймі кияни мали непогані моменти, але Шепелєв з 14-ти метрів запустив м'яч у небо, а з пострілом Супряги впорався голкіпер.