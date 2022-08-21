Эшторил в своем Instagram сообщил о переходе украинского полузащитника Дениса Шостака.

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Хавбек присоединился к португальскому коллективу на правах аренды и будет выступать за команду U-23.

Прошлый сезон Денис Шостак проводил в составе Мариуполя. В общем, хавбек сыграл в 15 матчах и не отличился результативными действиями.

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