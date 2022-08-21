Игрок Шахтера перебрался в португальское первенство
17:15 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Денис Шостак проведет сезон 2022/23 в Европе.
Эшторил в своем Instagram сообщил о переходе украинского полузащитника Дениса Шостака.
Ворскла усилилась легионером из Европы, – СМИ
Хавбек присоединился к португальскому коллективу на правах аренды и будет выступать за команду U-23.
Прошлый сезон Денис Шостак проводил в составе Мариуполя. В общем, хавбек сыграл в 15 матчах и не отличился результативными действиями.
Циганков: стати легендою Динамо не можна "кинути" Суркіса – де поставити кому?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter