Динамо – Челси: анонс ответного матча 1/8 Лиги Европы

Динамо Киев принимает Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

Динамо – Челси

14 марта, 19:55. Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция Динамо – Челси на "Футбол 24".

Розклад

После разгрома в Лондоне 0:3 киевляне сохраняют разве что теоретические шансы на выход в четвертьфинал. Однако человеку свойственно верить и надеяться на лучшее. Программа минимум для Динамо – показать достойную игру и забыть о страхе, который сковывал команду в первой встрече более часа времени. Челси рассчитывает на то, чтобы дать себя проявить молодым талантам (Ампаду, Хадсон-Одой, Лофтус-Чик). Однако в целом Сарри очень серьезно подходит к отчетному матчу. Только Гонсало Игуаин не полетел в Киев из игроков основы, но аргентинец и так в ЛЕ уступает место в старте Оливье Жиру.

Динамо – Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

После личной встречи команды по-разному сыграли в национальных чемпионатах. Челси сумел только спасти ничью дома против Вулверхэмптона. Динамо же в киевском дерби разбило аутсайдера УПЛ Арсенал-Киев со счетом 4:0, хотя могло быть и больше. Команда Сарри немного отпустила конкурентов в борьбе за топ-4 АПЛ, поэтому пока что именно завоевание Лиги Европы остается одним из лучших вариантов выхода в Лигу чемпионов.

Киевлянам нужно забивать 3 безответных гола, чтобы перевести игру в овертайм. Крохотную надежду Динамо дает разве то, что Челси на выезде иногда откровенно проваливается: 0:6 от Манчестер Сити и 0:4 от Брайтона случились уже в 2019-м. Ранее еще потерпели сухие поражения от Арсенала и Тоттенхэма, однако это были преимущественно соперники уровня плей-офф ЛЧ. Впереди у лондонских "синих" матч с Эвертоном, в котором уже нет права на ошибку, поэтому выезд в Ливерпуль выглядит приоритетом на ближайшее время.

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История и интересные факты

В ЛЕ 2018/19 Челси еще не проигрывал (8 побед и одна мировая). В целом беспроигрышная серия лондонцев в Лиге Европы длится 12 матчей, а на выезде в последний раз уступали Рубину еще 6 лет назад в 1/4 финала. В свою очередь Динамо еще никогда не обыгрывало Челси (2 выездных поражения и домашняя ничья).

Киевляне дома превосходят английские клубы: 5 побед против 3-х у соперников за 14 матчей. В Лиге Европы Динамо уже делало камбэк в Киеве. После поражения от Эвертона 1:2 на НСК было 5:2. Тогда же, в сезоне 2014/15 был достигнут максимум в этом турнире - выход в четвертьфинал. Киевляне выбивали из ЛЕ еще и Манчестер Сити, который дома одолели со счетом 2:0.

Челси проходил в следующий раунд еврокубков 11 раз из 15-и, когда выигрывал первый матч дома. Трижды побеждал со счетом 3:0 - здесь у них стопроцентный проход дальше. Свой предыдущий сезон ЛЕ лондонцы завершили триумфом в финале 2013 года, но тогда команда опустилась с Лиги чемпионов. Впервые за 5 лет Челси имеет шанс пройти в четвертьфинал еврокубка.

Педро и Виллиан забивали Динамо в составе разных команд. Испанец делал это еще с Барселоной, а бразилец - в Шахтере. Виллиан еще и 2 почти идентичных гола со штрафных положил в ворота киевлян, а также дважды ассистировал, играя за "горняков" против динамовцев в полуфинале Кубка УЕФА.

Если дело вдруг дойдет до послематчевых пенальти, то здесь у киевлян статистическое преимущество. Динамо выиграло свою единственную еврокубковую серию, а Челси проиграл 3 из 4-х.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы на матч Динамо - Челси

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук - Цыганков, Шапаренко, Сидклей - Гармаш

Челси: Кабальеро - Дзаппакоста, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо - Жоржиньо, Лофтус-Чик, Баркли - Хадсон-Одой, Жиру, Виллиан.

Травмированные: Игуаин - Вербич, Пиварич, Беседин, Соль

Дисквалифицирован: Буяльский

Под угрозой дисквалификации: Гармаш, Кендзера, Шепелев – Баркли

Русин рискует не сыграть в основе из-за проблем со здоровьем после матча с Челси. Буяльский заработал дисквалификацию и, судя по словам Хацкевича, на левом фланге стоит ждать Сидклея. Вербич и Игуаин так и не преодолели последствия простуды, поэтому в нападении Динамо большая вероятность снова увидеть полузащитника Гармаша, который в последней игре УПЛ забил 2 гола. У Челси, скорее всего, можно будет увидеть нескольких резервистов. Сколько именно, зависит от оценки Сарри. Вдруг он испугался разгрома Арсенал-Киев и решит перестраховаться?

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо попытается отыграться или хотя бы подарить потенциально заполненному Олимпийскому положительные эмоции. По крайней мере хочется верить в то, что мы не увидим такого провала по игре, как в Лондоне или в ответном матче против Аякса в квалификации ЛЧ, когда команда Хацкевича чудом отстояла 0:0. Не исключено, что удастся забить первыми благодаря заоблачному желанию и характеру. Однако рассчитывать на ноль пропущенных не приходится. Челси с его классом и подбором исполнителей также должен свой гол найти.

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