Динамо – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи

Динамо Київ приймає Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

Динамо – Челсі

14 березня, 19:55. Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Тобіас Штілер (Німеччина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція Динамо – Челсі на "Футбол 24".

Розклад

Після розгрому в Лондоні 0:3 кияни зберігають хіба що теоретичні шанси на вихід у чвертьфінал. Однак людині властиво вірити і сподіватись на краще. Програма мінімум для Динамо – показати гідну гру і забути про страх, який сковував команду в першій зустрічі понад годину часу. Челсі розраховує на те, щоб дати себе проявити молодим талантам (Ампаду, Хадсон-Одой, Лофтус-Чік). Однак загалом Саррі дуже серйозно підходить до звітного матчу. Лише Гонсало Ігуаїн не полетів у Київ з гравців основи, але аргентинець і так в ЛЄ поступається місцем у старті Олів'є Жиру.

Динамо – Челсі: прогноз на матч Ліги Європи

Після особистої зустрічі команди по-різному відіграли в національних чемпіонатах. Челсі зумів лише врятувати нічию вдома проти Вулверхемптона. Динамо ж у київському дербі розбило аутсайдера УПЛ Арсенал-Київ з рахунком 4:0, хоча могло бути більше. Команда Саррі дещо відпустила конкурентів у боротьбі за топ-4 АПЛ, відтак наразі виграш Ліги Європи залишається одним з найкращих варіантів виходу в Лігу чемпіонів.

Киянам потрібно забивати 3 сухі голи, щоб перевести гру в овертайм. Крихітну надію Динамо дає хіба те, що Челсі на виїзді іноді відверто провалюється: 0:6 від Манчестер Сіті, 0:4 від Брайтона трапились вже у 2019-му. Раніше зазнали сухих поразок від Арсенала та Тоттенхема, однак це були переважно суперники рівня плей-офф ЛЧ. Попереду в лондонських "синіх" матч з Евертоном, в якому вже немає права на помилку, тому виїзд у Ліверпуль виглядає пріоритетом на найближчий час.

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Історія та цікаві факти

В ЛЄ 2018/19 Челсі ще не програвав (8 перемог і одна мирова). Загалом безпрограшна серія лондонців у Лізі Європи триває 12 матчів, а на виїзді востаннє поступались Рубіну ще 6 років тому в 1/4 фіналу. Натомість Динамо ще ніколи не обігравало Челсі (2 виїзні поразки та домашня нічия).

Кияни вдома перевершують англійські клуби: 5 перемог проти 3-х у суперників за 14 матчів. У Лізі Європи Динамо вже робило камбек у Києві. Після поразки від Евертона 1:2 на НСК було 5:2. Тоді ж, у сезоні 2014/15 було досягнуто максимум у цьому турнірі – вихід у чвертьфінал. Кияни вибивали з ЛЄ ще й Манчестер Сіті, який вдома здолали з рахунком 2:0.

Челсі проходив у наступний раунд єврокубків 11 разів з 15-и, коли вигравав перший матч вдома. Тричі перемагав з рахунком 3:0 – тут у них стовідсотковий прохід далі. Свій попередній сезон ЛЄ лондонці завершили тріумфом у фіналі 2013-го, але тоді команда опустилась з ліги чемпіонів. Уперше за 5 років Челсі має шанс пройти у чвертьфінал єврокубкового турніру.

Педро та Вілліан забивали Динамо у складі різних команд. Іспанець робив це ще з Барселоною, а бразилець – у Шахтарі. Вілліан ще й 2 майже ідентичні голи зі штрафних поклав у ворота киян,а також двічі асистував, граючи за "гірників" проти динамівців у півфіналі Кубка УЄФА.

Якщо справа раптом дійде до післяматчевих пенальті, то тут у киян статистична перевага. Динамо виграло свою єдину єврокубкову серію, а Челсі програв 3 з 4-х.

Кадрова ситуація та орієнтовні склади на матч Динамо – Челсі

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Гармаш

Челсі: Кабальєро – Дзаппакоста, Крістенсен, Давід Луїс, Алонсо – Жоржінью, Лофтус-Чік, Барклі – Хадсон-Одой, Жиру, Вілліан

Травмовані: Ігуаїн – Вербіч, Піваріч, Бєсєдін, Соль

Дискваліфіковані: Буяльський

Під загрозою дискваліфікації: Гармаш, Кендзьора, Шепелєв – Барклі

Русин ризикує не зіграти в основі через проблеми зі здоров'ям після матчу з Челсі. Буяльський заробив дискваліфікацію і, судячи зі слів Хацкевича, на лівому фланзі варто чекати Сідклея. Вербіч та Ігуаїн так і не здолали наслідки застуди, відтак у нападі Динамо велика імовірність знову побачити півзахисника Гармаша, який в останній грі УПЛ забив 2 голи. У Челсі, радше за все, можна буде побачити кількох резервістів. Скількох саме, залежить від оцінки Саррі. Раптом він перелякався розгрому Арсенал-Києва і вирішить перестрахуватись?

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо спробує відігратись або хоча б подарувати потенційно заповненому Олімпійському позитивні емоції. Принаймні хочеться вірити в те, що ми не побачимо такого провалу по грі, як в Лондоні чи в матчі-відповіді проти Аякса у кваліфікації ЛЧ, коли команда Хацкевича дивом відстояла 0:0. Не виключено, що вдасться забити першими завдяки захмарному бажанню і характеру. Однак розраховувати на нуль пропущених не доводиться. Челсі з його класом і підбором виконавців також має свій гол знайти.

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