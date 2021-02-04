"Сборы для того и существуют, чтобы готовиться. Чем больше будет игр, тем быстрее наберем оптимальную форму. Что касается меня, чувствую себя хорошо, тоже добавляю вместе с командой. Уже с нетерпением ждем официальных матчей, их всегда приятнее играть, чем товарищеские. Надеюсь хорошо подготовимся, и будем в отличной форме.

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Еще хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, мы за ними очень соскучились. Все, что мы делаем – все для них. Надеюсь, наша команда хорошо выступит в весенней части сезона и порадует наших поклонников победами. Брюгге? Их еще не начали изучать. Пока мы готовимся к возобновлению сезона в целом. Думаю, будем их просматривать, когда придет время", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

К слову, на вторых зимних сборах киевлянам осталось провести еще три матча – против ЦСКА 1948, Шкендии и БАТЭ. Первый поединок 1/16 ЛЕ с Брюгге состоится 18 февраля, ответный – 25-го.

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