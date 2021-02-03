"В первую очередь, это были товарищеские матчи. Наша главная цель – подготовиться к ближайшим официальным матчам – с Олимпиком в чемпионате и Брюгге в Лиге Европы. Это очень важные игры, поэтому мы стараемся быстро набрать форму, чтобы команда была готова к этим противостояниям на сто процентов. У команды очень много работы, большая нагрузка. Все ребята усердно работают, хотя заметно, что ноги еще тяжелые, и нет скорости и легкости. Но на данном этапе это нормально. У нас впереди еще три матча, будем готовить состав, который выйдет на первую игру с Олимпиком.

Динамо предлагало 5 млн евро за цель Луческу – игрок отказался от щедрой зарплаты ради выступлений в Атлетико

Конечно, каждая игра важна. К тому же, все хотят обыграть такую ​​команду, как Динамо Киев. Мы это прекрасно знаем, и Мистер правильно сказал нашим футболистам, что каждая команда хочет в этих играх проявить себя, каждый футболист, выходящий на поле против Динамо, хочет показать свои лучшие качества. А нам, в свою очередь, нужно держать высокую планку клуба, уровень наших игроков. К тому же, в каждой игре, даже товарищеской, нужно воспитывать в себе менталитет победителей. Конечно, результат для нас всегда важен, но одновременно нам важно посмотреть в деле всех игроков. На сборе много футболистов, и мы даем шанс проявить себя каждому, смотрим на лучшие качества каждого, указываем на ошибки, которые они делают.

Молодых игроков приняли хорошо, ведь ребята из нашей академии – это будущее Динамо. Среди молодежи много талантливых игроков. Конечно, им нужно еще много работать над собой, набираться опыта. Но я считаю, что в первой команде Динамо скоро появятся очень хорошие молодые футболисты", – цитирует Вукоевича официальный сайт клуба.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге