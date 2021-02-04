"Збори для того і існують, щоб готуватися. Чим більше буде ігор, тим швидше наберемо оптимальну форму. Що стосується мене, почуваюсь добре, теж додаю разом із командою. Вже з нетерпінням чекаємо офіційних матчів, їх завжди приємніше грати, ніж товариські. Сподіваюся, добре підготуємося, і будемо у чудовій формі.

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Ще хочеться, щоб уболівальники приходили на стадіон, ми за ними дуже скучили. Все, що ми робимо – все для них. Сподіваюся, наша команда добре виступить у весняній частині сезону і порадує наших шанувальників перемогами. Брюгге? Їх ще не почали вивчати. Поки що ми готуємося до відновлення сезону у цілому. Думаю, будемо їх переглядати, коли прийде час", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

До слова, на других зимових зборах киянам залишилось провести ще три матчі – проти ЦСКА 1948, Шкендії та БАТЕ. Перший поєдинок 1/16 ЛЄ з Брюгге відбудеться 18 лютого, матч-відповідь – 25-го.

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