Повторное тестирование на коронавирус перед матчем 1/16 финала Лиги Европы привело настоящую панику у бельгийского Брюгге.

По прибытии в Киев боссы Брюгге пытались отменить повторное тестирование на наличие коронавируса у игроков на территории Украины, сообщает Het Nieuwsblad.

Динамо – Брюгге: Луческу уступает тренеру молодежки, Шевченко не угадал – атмосфера страха и безнадеги в 1/16 ЛЕ

К переговорам даже подключили премьер-министра Бельгии Александра Де Кро, чтобы договориться с украинскими чиновниками. Стороны вроде даже договорились об отмене повторных тестов, однако письменно заключить соглашение так и не удалось.

В итоге, Брюгге был вынужден пройти тесты на COVID-19, которые дали положительный результат у хавбека Матса Ритса – игрока еще до матча транспортировали в Бельгию.

Отметим, что Динамо и Брюгге расписали ничью (1:1) в Киеве. Ответный матч запланирован на 25 февраля, начало в 22:00.

"Луческу – не волшебник": есть ли у Динамо капитан, с Мораесом все плохо, или Что на самом деле имел в виду Шева