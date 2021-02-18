Полузащитник Брюгге Матс Ритс также не сможет помочь команде в матче 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Хавбек сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего он не попал в заявку Брюгге на матч с Динамо, приводит слова наставника команды Рика Де Мила официальный твиттер клуба.

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Ритса уже сегодня транспортируют в Бельгию, где он будет помещен на карантин. Интересно, что именно он помог Брюгге одержать домашнюю победу в предыдущем противостоянии с Динамо, заработав решающий пенальти.

Напомним, начало встречи, которая состоится уже сегодня, 18 февраля, перенесли с 19:55 на 17:00 из-за морозов. К слову, поединок пройдет с болельщиками на трибунах.

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