Повторне тестування на коронавірус перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи спричинило справжню паніку в бельгійського Брюгге.

Після прибуття до Києва боси Брюгге намагались скасувати повторне тестування на наявність коронавірусу в гравців на території України, повідомляє Het Nieuwsblad.

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До переговорів навіть підключили прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кро, аби домовитись з українськими чиновниками. Сторони начебто навіть домовились про скасування повторних тестів, однак письмово оформити угоду так і не вдалось.

В підсумку, Брюгге був змушений пройти тести на COVID-19, які дали позитивний результат у хавбека Матса Рітса – гравця ще до матчу транспортували до Бельгії.

Зазначимо, що Динамо та Брюгге розписали нічию (1:1) у Києві. Матч-відповідь запланований на 25 лютого, початок о 22:00.

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