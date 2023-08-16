"В прошлом сезоне мы играли в Польше, там были проблемы с логистикой и переездами. Был более длительный путь для того, чтобы доехать до места нашей дислокации. Поэтому решили лететь в Бухарест через Кишинев. Рад вернуться сюда и привезти свою команду. Я приезжал сюда почти со всеми командами, которые тренировал.

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Рад сейчас быть здесь с Динамо и играть на новом стадионе. Очень надеюсь, что завтра зрители поддержат нас. Мы в этом нуждаемся. Неделю назад против нас играла не только команда соперника, но и вся греческая публика, которая не очень хорошо вела себя по отношению к нам.

Давление со стороны руководства? Вы многого не знаете. В том числе и о моем контракте. Какие у меня договоренности с клубом и президентом. Да, давление есть, но наша команда одна из тех, у которых больше всего своих воспитанников. С начала войны мы потеряли многих иностранцев. Также был отъезд украинских игроков. Наша молодежь нуждается в адаптации и опыте. А он набирается через матчи. Есть определенные проблемы и давление. Но мы готовы к этому. Готовимся к завтрашнему матчу.

Не забывайте, что греческий футбол сейчас на подъеме. Панатинаикос прошел Марсель в квалификации Лиги чемпионов. Также хорошо выступил АЕК. Посмотрите их состав. Вы там почти не увидите греков. Там собраны игроки с международным опытом из разных стран. Чтобы сыграть на должном уровне, нам нужно быть организованными и иметь большой энтузиазм. Это то, что нужно, чтобы быть лучше соперника.

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Хочется, чтобы все понимали, чего стоит поддержка футбола в этом случае. В Украине это понимают. Очень сложно играть при пустых трибунах, когда нет болельщиков. Трудно начинать матчи с минуты молчания. Наш переезд в Салоники длился 23 часа автобусом и самолетом. И наш игрок отпросился на похороны брата. Это самый сложный момент.

Поэтому эти футболисты заслуживают особого уважения за то, что они делают в это трудное время. Многие сейчас на фронте, они погибают. Но также многие следят за нашим футболом. У каждого в душе боль и потеря. Поэтому сложно должным образом настраиваться на матчи.

Все ли готовы играть? Все готовы, за исключением Попова. Имеет травму. Скорее всего, его завтра не будет. В пятницу утром мы проводим тренировку в Бухаресте, а затем едем в аэропорт. Затем через Кишинев летим в Одессу", – приводит слова Луческу Динамомания.

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