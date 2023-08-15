Голкипер и капитан Ариса Куэста Диас Хулиан получил повреждение на тренировке, сообщает Gazzetta.

Арис – Динамо: ответный матч ЛК будет обслуживать арбитр, который фиксировал поражение сборной Украины от Испании

У 32-летнего игрока подозрение на растяжение связок. Отмечается, что его участие в ответном матче против Динамо крайне сомнительно. Заменить ветерана должен экс-партнер Дмитрия Чигринского по Ионикосу Лефтерис Хутесиотис, который недавно присоединился к команде из Салоник.

Не помогут Арису также чешский защитник Якуб Брабец и эквадорский вингер Кике Саверио. Зато в состав вернулся экс-капитан сборной Чехии Владимир Дарида.

Напомним, ответный матч между Динамо и Арисом состоится в четверг, 17 августа, в 20:00. Первая встреча завершилась поражением киевлян 0:1. От итога дуэли зависит судьба Мирчи Луческу в киевском клубе – в случае непопадания "бело-синих" в групповой этап Лиги конференций румынский специалист покинет Динамо.

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