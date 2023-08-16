"Минулого сезону ми грали у Польщі, там були проблеми з логістикою та переїздами. Був більш тривалий шлях для того, щоб доїхати до місця нашої дислокації. Тому вирішили летіти до Бухареста через Кишинів. Радий повернутися сюди та привезти свою команду. Я приїжджав сюди майже зі всіма командами, які тренував.

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Радий зараз бути тут із Динамо і грати на новому стадіоні. Дуже сподіваюсь, що завтра глядачі підтримають нас. Ми цього потребуємо. Тиждень тому проти нас грала не лише команда суперника, а й вся грецька публіка, яка не дуже добре поводилася стосовно нас.

Тиск з боку керівництва? Ви багато чого не знаєте. У тому числі і про мій контракт. Які в мене домовленості з клубом та президентом. Так, тиск є, але наша команда одна з тих, у яких найбільше своїх вихованців. З початку війни ми втратили багатьох іноземців. Також був від'їзд українських гравців. Наша молодь потребує адаптації та досвіду. А він набирається через матчі. Є певні проблеми та тиск. Але ми готові до цього. Готуємось до завтрашнього матчу.

Не забувайте, що грецький футбол зараз на підйомі. Панатінаїкос пройшов Марсель у кваліфікації Ліги чемпіонів. Також добре виступив АЕК. Подивіться їх склад. Ви там майже не побачите греків. Там зібрані гравці з міжнародним досвідом із різних країн. Щоб зіграти на належному рівні, нам потрібно бути організованими та мати великий ентузіазм. Це те, що потрібно, щоб бути кращим за суперника.

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Хочеться, щоб усі розуміли, чого варта підтримка футболу у цьому випадку. В Україні це розуміють. Дуже складно грати за порожніх трибун, коли немає вболівальників. Важко розпочинати матчі з хвилини мовчання. Наш переїзд до Слоніки тривав 23 години автобусом та літаком. І наш гравець відпросився на похорон брата. Це найскладніший момент.

Тому ці футболісти заслуговують на особливу повагу за те, що вони роблять у цей важкий час. Багато хто зараз на фронті, вони гинуть. Але також багато хто стежить за нашим футболом. У кожного в душі біль та втрата. Тому складно належним чином налаштовуватись на матчі.

Чи всі готові грати? Усі готові, за винятком Попова. Має травму. Скоріш за все, його завтра не буде. У п'ятницю вранці ми проводимо тренування у Бухаресті, а потім їдемо до аеропорту. Потім через Кишинів летимо до Одеси", – наводить слова Луческу Динамомания.

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