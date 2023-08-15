"Я жду реакции от моей команды. Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Пенальти, который назначили в наши ворота, не было.

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Атмосфера была похожа на матч Рапид – Петролул (Луческу присутствовал на стадионе, – прим.), но болельщики были не такими цивилизованными, как в Бухаресте. Нас ругали, на нас плевали, на судью оказывали невероятное давление. Поэтому мы очень хотим победы.

У нас был тяжелый период. Дорога из Киева в Салоники заняла 23 часа. Мы ехали поездом до Черновцов, потом автобусом до Сучавы (город в Румынии, – прим.), и оттуда самолетом. Вот почему мы попросили отменить игру чемпионата Украины, чтобы иметь возможность подготовиться. Быстро восстановить игроков после такого путешествия невозможно", – цитирует Луческу PlaySport.

Напомним, ответный матч между Динамо и Арисом состоится в четверг, 17 августа, в 20:00. Первая встреча завершилась поражением киевлян 0:1. От итога дуэли зависит судьба Мирчи Луческу в киевском клубе – в случае непопадания "бело-синих" в групповой этап Лиги конференций румынский специалист покинет Динамо.

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