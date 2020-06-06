Динамо – Александрия: Шабанов выделил решающий фактор для успеха команды Михайличенко

Защитник Динамо Артем Шабанов поделился ожиданиями от противостояния с Александрией в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

"После матча с Шахтером и нашего поражения, конечно, осадок остался. Мы очень хотели победить, чтобы занять второе место и закрепиться на нем. Сейчас у трех команд – Динамо, Зари и Десны одинаковое количество очков, поэтому вся борьба еще впереди, начинаем заново. Нужно побеждать Александрию и Зарю в ближайших матчах – это очень важно. Думаю, к этим поединкам мы подойдем во всеоружии.

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Хорошо, что играть будем на Олимпийском, а не на другом стадионе, о чем ходили разговоры раньше. Это наш домашний стадион, и мы к нему привыкли. Александрия – неплохая команда, они демонстрируют силовой футбол. Обычно они играют за счет длинных передач. Главное не проиграть им в верховой борьбе и подборе мяча – тогда все будет хорошо.

Нам нужно только побеждать, чтобы выйти на второе место, поэтому все ребята будут настроены максимально серьезно и стремиться достичь только победы", – цитирует Шабанова официальный сайт "бело-синих".

Напомним, матч Динамо – Александрия стартует 7 июня в 17:00. После 24-х туров киевляне занимают лишь 4 место в УПЛ, уступая Заре и Десне по дополнительным показателям.

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