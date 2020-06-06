Шевченко оценил шансы Динамо на второе место в УПЛ

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Заря – Колос: луганский клуб сделал официальное заявление о прохождении тестов на коронавирус
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Шевченко оценил перспективы Беседина в сборной Украины после допингового скандалаСборная Украины — 12:50 153
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Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язкуАнглия — 09:00 418
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