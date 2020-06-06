Шевченко оценил шансы Динамо на второе место в УПЛ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал борьбу за вторую строчку УПЛ.

"Смогут ли Динамо составить конкуренцию за второе место? Она уже есть. Думаю, будет приятно болельщикам следить за чемпионатом.

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Победит сильнейший. У Шахтера есть отрыв. А вот за второе место несколько команд включились в борьбу", – отметил Шевченко.

Напомним, Динамо занимает 4 место из 46 очками – столько же в активе Зари и Десны. Шахтер же имеет уверен отрыв от конкурентов из 62 пунктов.

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