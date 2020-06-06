toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДЕСНА ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо – Олександрія: Шабанов виділив вирішальний фактор для успіху команди Михайличенка

16:44 124 Читать на русском
Динамо – Олександрія: Шабанов виділив вирішальний фактор для успіху команди Михайличенка
Артем Шабанов / ФК Динамо

Захисник Динамо Артем Шабанов поділився очікуваннями від протистояння з Олександрією в рамках 25-го туру Прем'єр-ліги.

 

"Після матчу з Шахтарем і нашої поразки, звісно, осад залишився. Ми дуже хотіли перемогти, щоб посісти друге місце і закріпитися на ньому. Зараз у трьох команд – Динамо, Зорі та Десни однакова кількість очок, тож уся боротьба ще попереду, починаємо заново. Потрібно перемагати Олександрію та Зорю у найближчих матчах – це дуже важливо. Думаю, до цих поєдинків ми підійдемо у всеозброєнні.

Шевченко оцінив шанси Динамо на друге місце в УПЛ

Добре, що гратимемо на Олімпійському, а не на іншому стадіоні, про що ходили розмови раніше. Це наш домашній стадіон, і ми до нього звикли. Олександрія – непогана команда, вони демонструють силовий футбол. Зазвичай вони грають за рахунок довгих передач. Головне не програти їм у верховій боротьбі і підборі м’яча – тоді усе буде добре.

Нам потрібно лише перемагати, щоб вийти на друге місце, тому усі хлопці будуть налаштовані максимально серйозно та прагнутимуть досягти лише перемоги", – цитує Шабанова офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія стартує 7 червня о 17:00. Після 24-х турів кияни посідають лише 4 місце в УПЛ, поступаючись Зорі та Десні за додатковими показниками.

"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау

blog_ava
В Італії футболіст повторив супергол Роналду та отримав подарунок від португальця
14:30
1541
Теги
Динамо - Олександрія Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
13
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук