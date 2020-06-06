Динамо – Олександрія: Шабанов виділив вирішальний фактор для успіху команди Михайличенка

Захисник Динамо Артем Шабанов поділився очікуваннями від протистояння з Олександрією в рамках 25-го туру Прем'єр-ліги.

"Після матчу з Шахтарем і нашої поразки, звісно, осад залишився. Ми дуже хотіли перемогти, щоб посісти друге місце і закріпитися на ньому. Зараз у трьох команд – Динамо, Зорі та Десни однакова кількість очок, тож уся боротьба ще попереду, починаємо заново. Потрібно перемагати Олександрію та Зорю у найближчих матчах – це дуже важливо. Думаю, до цих поєдинків ми підійдемо у всеозброєнні.

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Добре, що гратимемо на Олімпійському, а не на іншому стадіоні, про що ходили розмови раніше. Це наш домашній стадіон, і ми до нього звикли. Олександрія – непогана команда, вони демонструють силовий футбол. Зазвичай вони грають за рахунок довгих передач. Головне не програти їм у верховій боротьбі і підборі м’яча – тоді усе буде добре.

Нам потрібно лише перемагати, щоб вийти на друге місце, тому усі хлопці будуть налаштовані максимально серйозно та прагнутимуть досягти лише перемоги", – цитує Шабанова офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія стартує 7 червня о 17:00. Після 24-х турів кияни посідають лише 4 місце в УПЛ, поступаючись Зорі та Десні за додатковими показниками.

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