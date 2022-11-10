Гости не проигрывают 6 туров подряд (в частности, остановили Шахтер), поэтому опережают киевлян на 4 очка. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартует в 15:00. Команда Луческу одержала две победы подряд и настроена продолжить серию, ведь занимает в УПЛ недопустимо низкое место (6). Александрия за последние 5 поединков идет по курсу лидеров: 13 очков, лишь одна ничья. Хозяева тоже несколько исправили свою ситуацию, набрав 10 баллов и проиграв лишь Шахтеру за аналогичный период.

Динамо – Александрия: анонс и прогноз на матч УПЛ

Мирча Луческу оставляет в основе молодого вратаря Нещерета. Кроме этого, румынский тренер полагается на Шепелева, Сироту и Дубинчака, которые после разгрома Черноморца заменили в стартовом составе Лонвейка, Попова и Караваева.

Динамо: Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Калитвинцев, Ковалец, Кожушко – Третьяков