Динамо выиграло последние два матча в чемпионате, причем сделало это достаточно уверенно. Кривбасс и Черноморец получили от киевлян по три гола, ничего не создав у ворот гранда. При этом "бело-синие" демонстрировали чрезвычайно качественную статистику в работе с мячом – точность передач с продвижением достигала 90%, а количество касаний в штрафной дотягивало почти до 30.

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Проще говоря, подопечные Мирчи Луческу выглядели на фоне двух аутсайдеров УПЛ, как Бавария. Даже интенсивность прессинга была столь же высокой, да и борьбу всю выиграли. Впрочем, говорить о выходе из затяжного кризиса рано.

Главной проблемой киевлян является продвижение мяча под прессингом соперника, а Кривбасс с Черноморцем на заднюю линию киевлян не давили. Показательно, что все пять побед в нынешнем чемпионате "бело-синие" одержали на аутсайдерами.

И даже при удобном рисунке игры Динамо создает не так уж и много. В поединках с Черноморцем и Кривбассом киевляне создали всего по 2 топ-момента (не считая пенальти), а доля дальних ударов все так же преобладает над выстрелами из пределов штрафной. Конвертация преимущества в остроту пока что хромает на обе ноги – впрочем, у команды есть класс, который позволяет терпеть этот недостаток.

Хватит ли его для победы над оппонентом уровня Александрии? Подопечные Юрия Гуры проводят крайне мощный сезон, сумев за 9 матчей вскарабкаться в топ-4. В последних пяти турах они одержали четыре победы и расписали одну ничью – с Шахтером, со счетом 2:2. Вообще, "горожане" в текущем чемпионате проиграли лишь раз.

Что особенно важно, эти результаты не являются случайными. Александрийцы владеют мячом 57% времени, забивая 1,74 гола в среднем, демонстрируя высокую интенсивность прессинга (8,77 PPDA) и единоборств (даже выше, чем у Динамо). Оборона тоже сильна – по показателю остроты допущенных моментов подопечные Юрия Гуры уступают только Шахтеру и СК Днепру-1.

Проблемы "горожан" вытекают из их же достоинств. Команда пытается играть в проактивный позиционный футбол, однако даже при очень хорошем составе ей не хватает класса. Более половины атак пока завершаются ударами из-за пределов штрафной, а проникающих передач в зону перед ней исполняют не более пяти за матч. Это удается маскировать хорошей реализацией (забили на 5 голов больше ожидаемого), но вечно фартить не будет.

Словом, соперник у киевлян очень серьезный. Качество футбола против такого коллектива покажет, есть ли у Динамо какой-то прогресс и стоит ли предоставить Мирче Луческу шанс остаться в клубе.

Кадровая ситуация

Травмированные: Супряга, Шапаренко, Бойко, Дубинчак (Динамо)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Перрис – Ванат

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Калитвинцев, Ковалец, Кожушко – Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо должно быть чрезвычайно заряженным. До зимней паузы остался всего месяц – и за это время критически важно подтянуться к топ-3. Пока отставание составляет 6 очков, однако у киевлян две игры в запасе. А там, весной, можно будет попробовать вернуться в борьбу хотя бы за ЛЧ. Конкуренты будут оступаться, поэтому списывать "бело-синих" с борьбы не стоит.

Впрочем, прямо сейчас все эти разговоры остаются лишь мечтами. Подопечным Мирчи Луческу сейчас надо закатать рукава и побеждать в каждом поединке – но способны ли они это сделать? Пока выиграть удавалось только у аутсайдеров, причем не без нюансов. С Ворсклой же несколько туров назад команда расписала ничью, создав критически низкое количество моментов.

Александрия умело прессингует, качественно защищается и имеет за плечами ничью с Шахтером. Динамо будет крайне тяжело. Существует соблазн сказать, что подопечные Мирчи Луческу победят благодаря преимуществу в классе, интенсивности прессинга и качества дистрибуции, однако все это выливалось в низкое количество топ-моментов. Не очень понятно, как и почему ситуация должна измениться за несколько дней?

Динамо – фаворит по умолчанию, но у Александрии хорошие шансы для создания сенсации. Мы рискнем поставить именно на нее. Ничья выглядит достаточно вероятным результатом.

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