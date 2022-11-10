Гості не програють 6 турів поспіль (зокрема, зупинили Шахтар), відтак випереджають киян на 4 очки. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартує о 15:00. Команда Луческу здобула дві перемоги поспіль і налаштована продовжити серію, адже посідає в УПЛ неприпустимо низьке місце (6). Олександрія за останні 5 поєдинків йде за курсом лідерів: 13 очок, лише одна нічия. Господарі теж дещо виправили свою ситуацію, набравши 10 балів і програвши лише Шахтарю за аналогічний період.

Динамо – Олександрія: анонс і прогноз на матч УПЛ

Мірча Луческу залишає в основі молодого воротаря Нещерета. Крім цього, румунський тренер покладається на Шепелєва, Сироту та Дубінчака, які після розгрому Чорноморця замінили у стартовому складі Лонвейка, Попова та Караваєва.

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Ковалець, Кожушко – Третьяков