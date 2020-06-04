Динамо – Александрия: киевляне сообщили последние новости о травмированных

Динамо продолжает готовиться к домашнему поединку 25 тура УПЛ против Александрии.

Сегодня "бело-синие" провели игровое занятие, которое завершилось двухсторонкой, информирует офцийний сайт клуба.

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Есть приятные новости из лазарета – Николай Шапаренко восстановился после повреждения задней поверхности бедра и на этой неделе уже занимался в общей группе. А вот Йосип Пиварич, Никита Бурда и Виктор Цыганков еще не готовы, поэтому тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится 7 июня. В случае победы гости сравняются с киевлянами, которые по дополнительным показателям идут на четвертом месте вслед за Шахтером, Зарей и Десной.

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