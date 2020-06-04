Динамо – Олександрія: кияни повідомили останні новини щодо травмованих

Динамо продовжує готуватися до домашнього поєдинку 25 туру УПЛ проти Олександрії.

Сьогодні "біло-сині" провели ігрове заняття, яке завершилося двосторонкою, інформує офційний сайт клубу.

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Є приємні новини з лазарету – Микола Шапаренко відновився після пошкодження задньої поверхні стегна і цього тижня вже займався у загальній групі. Натомість Йосіп Піваріч, Микита Бурда і Віктор Циганков ще не готові, тому тренуються за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія відбудеться 7 червня. У разі перемоги гості зрівняються з киянами, які за додатковими показниками йдуть на четвертій сходинці вслід за Шахтарем, Зорею і Десною.

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