toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Назначение Михайличенко в Динамо было временным, Суркис имеет приоритетный вариант замены, – СМИ

13:56 247 Читати українською
Назначение Михайличенко в Динамо было временным, Суркис имеет приоритетный вариант замены, – СМИ
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Будущее Алексея Михайличенко на посту главного тренера Динамо остается крайне туманным.

"Очевидно, что ход с назначением Михайличенко был временным. Очевидно, что не совсем верным. Очевидно это и для самого тренера – сам он не горит желанием продолжать эту муку.

Семин отреагировал на слухи о возможном назначении в Динамо

Поэтому и всплывают слухи о замене, мелькают фамилии, известные и не очень. Мы не будем претендовать на истину, искать сенсаций, жонглировать источниками. Мы только повторим свое утверждение месячной давности – если президент клуба и хочет видеть на тренерской скамье новое лицо, то это именно тот вчерашний именинник (Сергей Ребров, которому исполнилось 46 лет – прим. Футбол 24).

А если не он – то никто ничего трогать не будет. Будем ждать очередной пролет мимо ЛЧ и очередную оперативную смену тренерского штаба. Пока ничего нового", – уверяет Telegram канал Динамо Киев Inside.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник

blog_ava
Беседин поддерживает форму со звездной компанией экс-игроков сборной Украины
09:18
289
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис Сергей Ребров Сергей Ребров
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
17
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук