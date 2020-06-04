Назначение Михайличенко в Динамо было временным, Суркис имеет приоритетный вариант замены, – СМИ

Будущее Алексея Михайличенко на посту главного тренера Динамо остается крайне туманным.

"Очевидно, что ход с назначением Михайличенко был временным. Очевидно, что не совсем верным. Очевидно это и для самого тренера – сам он не горит желанием продолжать эту муку.

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Поэтому и всплывают слухи о замене, мелькают фамилии, известные и не очень. Мы не будем претендовать на истину, искать сенсаций, жонглировать источниками. Мы только повторим свое утверждение месячной давности – если президент клуба и хочет видеть на тренерской скамье новое лицо, то это именно тот вчерашний именинник (Сергей Ребров, которому исполнилось 46 лет – прим. Футбол 24).

А если не он – то никто ничего трогать не будет. Будем ждать очередной пролет мимо ЛЧ и очередную оперативную смену тренерского штаба. Пока ничего нового", – уверяет Telegram канал Динамо Киев Inside.

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