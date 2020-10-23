Александрия не сможет задействовать сразу двух игроков в матче 7-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Валерий Лучкевич и Евгений Банада пропустят поединок против Динамо из-за дисквалификации, информирует официальный сайт киевлян.

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"Бело-синие" же не смогут рассчитывать на Артема Беседина из-за годичной дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой. Также, не помогут Динамо Никита Бурда и Александр Тымчик, которые восстанавливаются после травм.

Отметим, что матч Динамо – Александрия состоится уже завтра, 24 октября, начало в 17:00.

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