Олександрія не зможе задіяти одразу двох гравців у матчі 7-го туру УПЛ проти київського Динамо.

Валерій Лучкевич та Євген Банада пропустять поєдинок проти Динамо через дискваліфікацію, інформує офіційний сайт киян.

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"Біло-сині" ж не зможуть розраховувати на Артема Бєсєдіна через річну дискваліфікацію, пов'язану із позитивною допінг-пробою. Також, не допоможуть Динамо Микита Бурда та Олександр Тимчик, які відновлюються після травм.

Зазначимо, що матч Динамо – Олександрія відбудеться вже завтра, 24 жовтня, початок о 17:00.

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