Беседин вернулся к тренировкам с Динамо – Миколенко занимался отдельно от общей группы
Киевское Динамо провело тренировку в рамках подготовки к 7-го тура УПЛ против Александрии.
Миколенко занимался отдельно от общей группы, поскольку тренерский штаб предоставил защитнику паузу учитывая плотный график, информирует официальный сайт Динамо.
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Вместе с командой работал форвард киевского Динамо Артем Беседин, недавно приступил к тренировкам после длительной дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой. Продолжают восстанавливаться после полученных повреждений Александр Тымчик и Никита Бурда.
Напомним, Динамо встретится с Александрией 24 октября на НСК Олимпийский, начало игры в 17:00. Отметим, что киевляне возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 14 очков – столько же у полтавской Ворсклы.
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