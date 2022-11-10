Динамо виграло останні два матчі в чемпіонаті, причому зробило це досить впевнено. Кривбас і Чорноморець отримали від киян по три голи, нічого не створивши біля воріт гранда. При цьому "біло-сині" демонстрували надзвичайно якісну статистику в роботі з м'ячем – точність передач з просуванням досягала 90%, а кількість дотиків у штрафному дотягувала майже до 30.

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Простіше кажучи, підопічні Мірчі Луческу виглядали на тлі двох аутсайдерів УПЛ, неначе Баварія. Навіть інтенсивність пресингу була настільки ж високою, та і боротьбу всю виграли. Втім, говорити про вихід із затяжної кризи зарано.

Головною проблемою киян є просування м'яча під пресингом суперника, а Кривбас з Чорноморцем на задню лінію киян не тиснули. Показово, що усі п'ять перемог в цьогорічному чемпіонаті "біло-сині" здобули на аутсайдерами.

І навіть за зручного малюнку гри Динамо створює не так вже й багато. В поєдинках з Чорноморцем і Кривбасом кияни створили всього по 2 топ-моменти (не враховуючи пенальті), а частка дальніх ударів все так же переважає над пострілами з меж штрафного. Конвертація переваги в гостроту поки що шкутильгає на обидві ноги – втім, у команди є клас, який дозволяє спокійно переживати цей недолік.

Чи вистачить його для перемоги над опонентом рівня Олександрії? Підопічні Юрія Гури проводять вкрай потужний сезон, зумівши за 9 матчів видертись у топ-4. В останніх п'яти турах вони здобули чотири перемоги й розписали одну нічию – з Шахтарем, із рахунком 2:2. Взагалі, "містяни" у поточному чемпіонаті програли лише раз.

Щонайбільш важливо, ці результати не є випадковими. Олександрійці володіють м'ячем 57% часу, забиваючи 1,74 голи в середньому, демонструючи високу інтенсивність пресингу (8,77 PPDA) та єдиноборств (навіть вищу, ніж у Динамо). Оборона теж сильна – за показником гостроти допущених моментів підопічні Юрія Гури поступаються тільки Шахтарю та СК Дніпру-1.

Проблеми "містян" випливають з їх же чеснот. Команда намагається грати у проактивний позиційний футбол, однак навіть при дуже хорошому складі їй не вистачає класу. Понад половинf атак поки завершується ударами з-за меж штрафного, а проникних передач у зону перед ним виконують не більше п'яти за матч. Це вдається маскувати хорошою реалізацією (забили на 5 голів більше очікуваного), але вічно фартити не буде.

Словом, суперник у киян дуже серйозний. Якість футболу проти такого колективу покаже, чи є у Динамо якийсь прогрес і чи варто надати Мірчі Луческу шанс залишитись у клубі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Супряга, Шапаренко, Бойко, Дубінчак (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олександрія

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Циганков, Буяльський, Перріс – Ванат

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Ковалець, Кожушко – Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо має бути надзвичайно зарядженим. До зимової паузи залишився всього місяць – і за цей час критично важливо підтягнутись до топ-3. Поки що відставання становить 6 очок, однак у киян дві гри в запасі. А там, навесні, можна буде спробувати повернутись у боротьбу хоча б за ЛЧ. Конкуренти будуть оступатись, тож списувати "біло-синіх" із боротьби не варто.

Втім, прямо зараз всі ці розмови залишаються лишень мріями. Підопічним Мірчі Луческу нині треба закотити рукава й перемагати у кожному поєдинку – але чи здатні вони це зробити? Поки що виграти вдавалось лишень у аутсайдерів, причому не без нюансів. З Ворсклою ж кілька турів тому команда розписала нічию, створивши критичну низьку кількість моментів.

Олександрія вміло пресингує, якісно захищається й має за плечима нічию з Шахтарем. Динамо буде вкрай важко. Існує спокуса сказати, що підопічні Мірчі Луческу переможуть завдяки перевазі в класі, інтенсивності пресингу та якості дистрибуції, однак все це виливалосьу низьку кількість топ-моментів. Не дуже зрозуміло, як і чому ситуація має змінитись за кілька днів?

Динамо – фаворит за замовчуванням, але у Олександрії хороші шанси для створення сенсації. Ми ризикнемо поставити саме на неї. Нічия виглядає досить ймовірним результатом.

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