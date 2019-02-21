Динамо – Олимпиакос: Алиев прогнозирует победу киевлян и проход в следующий раунд Лиги Европы

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев сделал прогноз на ответный матч киевлян против Олимпиакоса (2:2).

"Первый матч Олимпиакоса и Динамо, который завершился вничью 2:2, показал, что киевская команда хорошо подготовлена физически. Считаю, что "бело-синие" одержали положительный результат в Греции.

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Я думаю, что в Киеве также будет интересный матч и столичный клуб при родных болельщиков победит и пройдет в следующий раунд соревнований. Киевляне физически хорошо подготовлены, игру они показали хорошую в Пирее, было приятно наблюдать, как Динамо играло первый официальный матч в 2019 году", – сказал Алиев для FootballHub.

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