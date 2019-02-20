Наставник Олимпиакоса Мартинш обещает Динамо сюрпризы и гибкую тактику

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш настраивает свою команду на достойную игру и достижения необходимого результата в матче 1/16 финала Лиги Европы против Динамо в Киеве.

"Победа над АЕКом очень вдохновляет нас. Во втором тайме этого матча мы доказали, что хорошо настроенна и сыгранна команда, которая имеет успешную тактику и стратегию. Мы отказались от предматчевой тренировки в Киеве, потому каждые три дня у нас есть официальные матчи, поэтому нам не хватает времени на восстановление. Мы решили остаться дома, чтобы лучше восстановиться и отдохнуть. Также чтобы выстроить стратегию на эту важную игру и еще сохранить то определенную тайну относительно наших планов на матч с Динамо.

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Чего нам не хватило в первом матче? Мы имели возможность проанализировать первую игру, но я не вижу смысла об этом говорить, мы концентрируемся на завтрашнем матче.

Слухи о моей отставке перед матчем с АЕКом? Не волнуйтесь по этому поводу, сплетни есть сплетни, журналисты знают свое дело хорошо, и это только отвлекает от работы. Меня совсем не беспокоит эта информация, я концентрируюсь сейчас на работе и на игре, верю в свою команду и надеюсь на успех.

Я гарантирую, что завтра игра будет достойной этого турнира и этого соперника. Игра на выезде? Лига Европы очень непредсказуемый и сложный турнир, в нем много неожиданных результатов, и такой фактор, как игра на своем или чужом поле, уже не имеет большого значения. Имеет значение настройки команды, психология и готовность. И именно на это мы рассчитываем. И надеемся на результат, который поможет нам пройти дальше.

Планируем ли мы какие-то изменения в игре и тактике? У нашей команды есть определенная философия, мы рассчитываем на мощную атаку на нападающих, игру с четырьмя мощными игроками в атаке, которые получают постоянную поддержку с флангов. Это срабатывает. Но, возможно, будут определенные тактические изменения в игре Олимпиакоса.

Мы наблюдали, что Динамо очень четко реагировало на любые наши попытки изменить стиль игры и сразу меняло очень быстро собственную игру. Поэтому анализ предыдущей игры показал нам, что необходимо сделать определенные тактические изменения. И вы это завтра увидите на поле. Мы очень внимательно будем относиться к тактике, которая будет на поле, и чтобы она была гибкой. Возможно, мы будем менять и отходить от тех сценариев, которые были в первом матче", – подчеркнул португальский специалист на предматчевой пресс-конференции в Киеве.

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