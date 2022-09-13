Матч Динамо – АЕК Ларнака состоится в четверг, 15 сентября, на стадионе имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове. Начало игры – в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Динамовцы впервые в своей истории будут противостоять команде, представляющей Кипр. А вот АЕК в текущем евросезоне уже обыгрывал украинцев. Команда из Ларнаки дважды одолела СК Днепр-1 (2:1, 3:0), не пустив подопечных Александра Кучера в групповой турнир Лиги Европы. АЕК, который летом возглавил испанец Хосе Луис Ольтра, проиграл лишь один из 8-ми последних выездных еврокубковых матчей.

Обе команды начали евросезон в Лиге чемпионов. АЕК вылетел от Митьюлланда во втором раунде квалификации ЛЧ (две ничьи 1:1 и поражение в серии пенальти). "Бело-синие" стартовали на этой же стадии, прошли двух соперников, но против Бенфики шансов у киевлян не было (0:5 по сумме двух матчей).

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Авторитетная контора Bwin явным фаворитом матча считает Динамо. Коэффициент на победу киевлян составляет 1.70. Поставив на гостевой успех АЕКа, можно увеличить выигрыш почти в 5 раз (4.80). Ничья оценивается баллом 3.80. Очень результативного поединка ожидать не стоит: стандартный тотал больше 2.5 оценили в 1.90, аналогичный тотал меньше – 1.80.

Специалисты William Hill оперируют похожими цифрами. На триумф подопечных Мирчи Луческу ставят 1.73, тогда как шансы вице-чемпиона Кипра считают значительно более низкими – коэффициент 4.75. Ценник ничьей – 3.70. Наиболее вероятным итогом матча, по мнению букмекеров, является победа Динамо с минимальным счетом 1:0. Коэффициент на этот результат составляет 6.50.

Напомним, в первом туре Лиги Европы обе команды потерпели поражения и замыкают турнирную таблицу группы B. Киевляне в компенсированное время упустили ничью с Фенербахче, а АЕК аналогичным образом проиграл Ренну. На выходных Динамо и АЕК одержали первые победы во внутренних чемпионатах, прервав неудачные серии на старте сезона.

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