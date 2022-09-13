Динамо Київ прийме АЕК Ларнака в 2-му турі групового етапу Ліги Європи 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 15 вересня, на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у польському Кракові. Початок гри – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Динамівці вперше у своїй історії протистоятимуть команді, що представляє Кіпр. А от АЕК у поточному євросезоні вже обігрував українців. Команда з Ларнаки двічі здолала СК Дніпро-1 (2:1, 3:0), не пустивши підопічних Олександра Кучера в груповий турнір Ліги Європи. АЕК, який влітку очолив іспанець Хосе Луїс Ольтра, програв лише один із 8-ми останніх виїзних єврокубкових матчів.

Обидві команди почали євросезон у Лізі чемпіонів. АЕК вилетів від Мітьюлланда у другому раунді кваліфікації ЛЧ (дві нічиї 1:1 і поразка в серії пенальті). "Біло-сині" стартували на цій же стадії, пройшли двох суперників, але проти Бенфіки шансів у киян не було (0:5 за сумою двох матчів).

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Авторитетна контора Bwin явним фаворитом матчу вважає Динамо. Коефіцієнт на перемогу киян становить 1.70. Натомість поставивши на гостьовий успіх АЕКа, можна збільшити виграш у майже 5 разів (4.80). Нічия оцінюється балом 3.80. Надто результативного поєдинку очікувати не варто: стандартний тотал більше ніж 2.5 оцінили в 1.90, аналогічний тотал менше – 1.80.

Фахівці William Hill оперують схожими цифрами. На тріумф підопічних Мірчі Луческу ставлять 1.73, тоді як шанси віце-чемпіона Кіпру вважають значно нижчими – коефіцієнт 4.75. Цінник нічиєї – 3.70. Найбільш ймовірним підсумком матчу, на думку букмекерів, є перемога Динамо з мінімальним рахунком 1:0. Коефіцієнт на цей результат складає 6.50.

Нагадаємо, у першому турі Ліги Європи обидві команди зазнали поразок і замикають турнірну таблицю групи B. Кияни в компенсований час втратили нічию з Фенербахче, а АЕК аналогічним чином програв Ренну. На вихідних Динамо і АЕК здобули перші перемоги у внутрішніх чемпіонатах, перервавши невдалі серії на старті сезону.

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