Динамо – Шахтер: стали известны даты Класического во втором этапе УПЛ

Гранды украинского футбола получили базовые даты своих противостояний.

В последнем туре первого этапа украинской Премьер-лиги осталось сыграть еще несколько матчей. Однако после вчерашней победы Динамо над Александрией (3:1) и поражения Зари от Десны (0:1) киевляне вернули себе вторую строчку турнирной таблицы. Соответственно, определился календарь матчей "бело-синих" на втором этапе чемпионата.

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Среди прочего стали известны и базовые даты класического противостояния грандов украинского футбола – Динамо и Шахтера. Поэтому уже совсем скоро, 24 марта, Шахтер в Харькове в рамках 24-го тура будет принимать Динамо. А чуть более чем через месяц, 25 апреля, в 29-м туре "горняки" приедут в столицу Украины.

Напомним, на этой стадии 12 участников первенства будут разбиты на две группы по шесть команд в каждой. Участники первой шестерки разыграют между собой чемпионство и места в еврокубках, а второй – определят, кто покинет высший дивизион. Всего во втором этапе команды сыграют 10 туров.

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