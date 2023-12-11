Матч Динамо – Оболонь состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале "2+2", а также на ютуб-каналах Динамо и FootballHub.

Вот мы и подошли к последним матчам УПЛ в 2023 году. Динамо подходит к нему, держась на шестой позиции в турнирной таблице, но есть шанс подняться на пятую – достаточно не проиграть Оболони. Задача вроде бы и простая, учитывая пребывание "пивоваров" в одном очке от зоны плей-офф за выживание, однако все мы помним бешеную перестрелку этих команд летом.

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И это было праймовое Динамо, со здоровым Ярмоленко и мощным позиционным наступлением. Правда, вниз тогда тащила ужасающая оборона, однако уже осенью "зелёно-белые" победили гранда в Кубке. Победили справедливо, воспользовавшись проблемами "бело-синих" в работе под прессингом – впрочем, с тех пор они пересмотрели основы своего футбола.

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Теперь Динамо отказалось от опасных коротких розыгрышей, играя от переходных фаз. Киевляне с детства обучены атаковать глубину, имеют для этого прекрасный состав и серьезное преимущество в классе для такого стиля. Это помогло одержать три победы подряд, причем Кривбасс и Рух одолели почти без проблем. Ну, и Металлист 1925 заодно прибили.

Хотя последняя победа продемонстрировала и наличие проблем в игре подопечных Александра Шовковского. Команда все так же обороняется слабенько, невнимательно работая за ориентирами – да и сам принцип "быстрых флангов" часто предполагает работу на встречных курсах. Что наиболее важно, работать от владения все равно приходится – а с этим у Динамо все такие же трудности, как осенью.

Если Оболонь припаркуется на собственной половине, отказавшись от мяча, то может что-то и получится. "Автобусы" взламываются не через контратаки, а через быстрое передвижение мяча – а для этого нужно быстро сканировать поле, формировать численные большинства и разыгрывать позиционные преимущества. Впрочем, у подопечных Валерия Иващенко есть один важный нюанс – команда ужасно обороняется.

Больше ожидаемых пропущенных голов допустил только Минай. Если бы не голкипер и расточительность соперников, то "зелено-белые" пропустили бы 28 голов. Но даже это не спасает Оболонь – безвыигрышная серия достигла шести матчей (при четырех поражениях), голов пропустили аж 13, а забили только четыре. И это против середняков и аутсайдеров. С таким футболом создать еще одну сенсацию против Динамо будет трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шепелев, Попов (оба под вопросом), Ярмоленко, Диалло – Прокопенко

Дисквалифицированные: Дубко (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Оболонь

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Оболонь: Рыбка – Карась, Вовкун, Лукьянчук – Фатеев, Мороз, Косовский, Приймак, Осман – Суханов, Краснопир

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1:30, а на триумф Оболони – 13:00. Ничью оценили коэффициентом 5.60.

Специалисты ожидают высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.65, аналогичный тотал меньше – 2.25. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.00, а Сергея Суханова – на 4.00.

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