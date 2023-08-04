"Во-первых, я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые за нас болели и также хочу поздравить команду соперника с проходом дальше. Счет по игре.

Дела – Ворскла – 3:1 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги конференций

Те ожидания от Ворсклы. Мы живем в реалиях и знаем, как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, играем как можем. Мы терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка ведет к голу и это очень обидно.

Но, вопреки всему, я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась и старалась. Комплимент команде соперника, которая нас обыграла, а для нас это будет хороший урок.

В воскресенье мы уже играем в чемпионате, наша задача собраться, восстановиться и как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю как трудно играть во Львове против местной команды. Двое суток добираться до игры, однако это ни в коем случае не отговорки. Такие игры придадут молодой команде замечательного опыта на будущее.

Не надо нам укоризненно говорить, что мы должны были. Ничего не должны. Мы играли для Ворсклы, для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю успеха команде соперников в следующей стадии.

Была неуверенность допустить решающую ошибку. Боишься ошибиться – ты всегда ошибешься. Когда играешь смело, это приводит к тому, что у нас получилось в последние полчаса в первой игре. К сожалению, мастерство, которое есть у нас, недостаточно для положительного результата", – рассказал наставник на пресс-конференции.

Напомним, Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле по сумме двух матчей со счетом 3:4. Следующую встречу полтавчане проведут в УПЛ против Руха 6 августа.

Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле – полтавчане в третий раз подряд завершили евросезон в первом раунде