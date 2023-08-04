"По-перше, я хочу подякувати тим вболівальникам, які за нас вболівали і також хочу привітати команду суперника з проходом далі. Рахунок по грі.

Діла – Ворскла – 3:1 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Ті очікування від Ворскли. Ми живемо в реаліях і знаємо, як нам важко. Ми ніколи не відрізнялися тим, що граємо яскраво, граємо як можемо. Ми терпимо, але завжди є людський чинник. Якась індивідуальна помилка веде до гола і це дуже прикро.

Але, всупереч всьому, я хочу подякувати своїй команді за те, що вона билася і намагалася. Комплімент команді суперника, яка нас обіграла, а для нас це буде добрий урок.

У неділю ми вже граємо в чемпіонаті, наше завдання зібратися, відновитися і якнайкраще зіграти на виїзді, хоча я знаю як важко грати у Львові проти місцевої команди. Дві доби діставатися до гри, однак це ні в якому разі не відмовки. Такі ігри додадуть молодій команді чудового досвіду на майбутнє.

Не треба нам докірливо говорити, що ми повинні були. Нічого не повинні. Ми грали для Ворскли, для себе, для наших вболівальників. Нам шкода, що ми програли, бажаю успіху команді суперників у наступній стадії.

Була невпевненість припуститися вирішальної помилки. Боїшся помилитися – ти завжди помилишся. Коли граєш сміливо, це призводить до того, що в нас вийшло в останні пів години в першій грі. На жаль, майстерність, яка є у нас, недостатня для позитивного результату", – розказав наставник на прес-конференції.

Нагадаємо, Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі за сумою двох матчів з рахунком 3:4. Наступну зустріч полтавці проведуть в УПЛ проти Руха 6 серпня.

Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі – полтавці втретє поспіль завершили євросезон у першому ж раунді