Дила – Ворскла – 3:1 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги конференций
23:04 - Читати українською
Дила – Ворскла: видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги конференций
завершено
45’ Отар Парулава
71’ Николай Ковталюк
86’ Тьерри Гейл
Руслан Степанюк 74’
45’ Отар Парулава
71’ Николай Ковталюк
74’ Руслан Степанюк
86’ Тьерри Гейл
Первая игра завершилась минимальной победой Ворсклы (2:1), а первая половина ответного матча была за Дилой. Исенко неудачно сыграл на выходе, Сантос подхватил мяч и попал в перекладину, а Парулава первым среагировал и добил мяч в ворота.
Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле – полтавчане в третий раз подряд завершили евросезон в первом раунде
После перерыва Дила удвоила преимущество: Ковталюк реализовал выход один на один. Степанюк через 3 минуты один мяч отквитал, сравняв общий счет в противостоянии. Но все завершилось победой Дилы со счетом 3:1 – Гейл опередил Исенко и проткнул мяч в ворота.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter