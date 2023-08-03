Первый матч против Дилы дался ворсклянам непросто. Грузины в течение часа игры выглядели активнее, лучше работая на мяче и открыв счет, однако затем команда "подсела". Полтавчане перестроились и вырвали победу в компенсированное время, но выездная встреча обещала быть еще более тяжелой.

Виктор Скрипник не стал менять стартовый состав, хотя ожидалась минимум одна перестановка. Левый фулбек Бацула восстановился от повреждения и тренировался в общей группе - а он имеет третий в УПЛ показатель ожидаемой остроты с игры. Впрочем, Андрей остался в запасе, снова уступив место Крускому.

Из-за травмы Фелипе Родригеса на 36-й минуте его таки бросили в бой. Причем на позицию правого вингера.

Первый тайм - катастрофа. Дила доминировала, тактика Скрипника помогала грузинам

Дила начала встречу с чрезвычайно интенсивного давления при игре без мяча. Часто хозяева выполняли лонгболы в надежде на отскок, за который крайне агрессивно цеплялись - А Ворскла под прессингом Ворскла терялась, проигрывая большинство единоборств и подборов.

Забирая мяч свой под контроль, грузины раскатывали быстрые атаки в 2-3 передачи. Особенно хозяева любили проверять фланги "зелено-белых", запуская диагонали за спину фулбекам. Вингеры создавали ширину, а крайние защитники открывались в полуфлангах - особенно это работало слева.

Ворскла же вообще не прессинговала. Подопечные Виктора Скрипника систематически оставляли свободным соперника с мячом - как правило, при такой тактике команды сосредотачиваются на контроле линий передач, однако "зелено-белые" просто играли 1-в-1 по всему полю. При любой ситуации.

Эффективность такой системы была ужасной. Она только помогала Диле, ведь игра стала более зависимой от индивидуальных дуэлей. Пердута и Крупский постоянно не успевали - туда хозяева и пытались давить.

Казалось, что такой высокий темп хозяева не выдержат. После стартовых 15 минут игра действительно немного успокоилась, но ненадолго. При этом в тактическом плане ничего не изменилось. К сожалению, с середины первого тайма Дила снова набрала темп, не сбавляя его до самого перерыва.

Дила создала имела шансы для взятия ворот

Моментов у Дилы возникало очень мало, однако это компенсировалось их убийственностью. Чего только стоит эпизод на 22-й минуте, когда простенькая диагональ за спину Пердуте привела к вот такой ситуации:

Невероятно, но до гола дело не дошло. Украинец Ковталюк не смог обработать пас от Гейла, запнулся и потерял мяч.

На 33-й же минуте Гейл снова открылся слева, принял пас и с места убежал от Скляра с Пердутой. Вингер завершил момент прострелом вдоль линии вратарской - Ковталюк же снова ворвался и снова не смог пробить.

В конце концов, в третьем убийственном моменте нас не простили. Дила открыла счет на 44-й минуте. Гол стал квинтэссенцией футбола в первом тайме.

Сначала был лонгбол на линию штрафной. Туда прибежал Исенко, выбив мяч кулаками, а хозяева выиграли подбор. Алеф Сантос легко перебросил голкипера и попал в перекладину, а на добивании оказался Порулава. Хавбек прибежал с левого фланга и вколотил мяч в сетку - 1:0.

Исенко нервничал, в то время как атака Ворсклы не подавала признаков жизни

Уже по скриншотам и описанию моментов заметно, что с Исенко было не все в порядке. Это не заблуждение зрения. Павел на выходах действовал очень нервно, а также слабо работал ногами. "Зелено-белые" регулярно теряли мяч уже после введения в игру. Все это добавляло нервозности полевым футболистам - под конец тайма они часто не могли обработать простой пас.

Подопечные Виктора Скрипника редко переходили центр поля, впервые сделав это аж на 9-й минуте, а владение мячом держалось на уровне 27%. Что наиболее обидно, Ворскла до перерыва не создала ни одного момента. Вспоминается только удар Чеснакова метров с 30-ти в компенсированное время - получилось слишком высоко.

Второй тайм - качели. Бацула подтвердил статус самого опасного футболиста Ворсклы

В начале второго тайма Ворскла явно прибавила в борьбе и прессинге. Такой же свободы, как до перерыва, игроки грузин на мячи уже не получали. Это сразу же сказалось на характере матча - после перерыва увеличилось количество переходных фаз и контратак.

В такой игре круто проявил себя Бацула, который помог создать первый момент "зелено-белых". После вбрасывания с аута Андрей выиграл отскок и ворвался на правый край штрафной, быстро сбросив мяч Степанюку. Руслан же отбросил сферу на 11 метров под удар Кане - впрочем, Ибрагим пробил мимо ворот!

Дила огрызнулась быстрой атакой с прострелом на Ковталюка. Николая оставили одиноким на линии вратарской, однако Исенко успел перехватить кросс. Ворскла ответила хорошим забросом на Кане в штрафную, но он не смог отдать хороший пас в завершении.

Бацула на 65-й едва не превратился в антигероя, выбив мяч у Гомиса на правом краю собственной штрафной. Сфера срезалась в направлении наших ворот, но Исенко в шпагате парировал. А потом произошел весьма спорный эпизод: на 69-й минуте Кане качнул защитника в штрафной и упал, увидев перед собой желтую за симуляцию - вот только повторы показывали, что мог быть контакт.

К сожалению, VAR на матче не использовался, а еще через две минуты Дила праздновала второе взятие ворот.

Получилось довольно красиво. Порулава из глубины отдал шикарный разрезной пас за спину Чеснакову, а Ковталюк опередил Владимира и ворвался в штрафную. Исенко вышел навстречу, однако Николай оббежал Павла и забил в пустые - 2:0! Казалось, что это конец.

Впрочем, уже на 74-й минуте Ворскла забила в ответ! И здесь сработала замена Скрипника. Еще на 56-й он перевел Бацулу на левый фланг, а вместо Крупского выпустил "десятку" - Нестеренко. Именно эта перестановка и организовали спасительный гол.

Бацула принял диагональ, переиграл защитника и отдал передачу на линию штрафной. Нестеренко зацепиться за мяч не сумел, но поставил корпус и смог пропустить его за спину - Степанюк же подхватил сферу и реализовал выход один на один. 2:1. Счет по сумме двух матчей сравнялся.

Катастрофа

Виктор Скрипник еще за минуту до гола выпустил профильного опорника Челядина вместо атакующего Юрченко, а также освежил Хрипчуком позицию центрбека. Это должно было помочь дотянуть до овертаймов - как минимум. Впрочем, вместо выполнения задачи-минимум случилось досадное фиаско.

Обе команды после гола Степанюка ничего не создали. Матч действительно мог перейти в дополнительное время, однако на 86-й минуте Дила забила максимально простой гол. Дзоценидзе при свободном ударе выбил мяч в зону Пердуты, а Гейл опередил Игоря и первым принял диагональ.

Далее он оттер фулбека корпусом и ворвался в штрафную. Исенко вышел на перехват, но не успел. Тьерри пробил мимо него. 3:1. После этого Ковталюк мог забивать и четвертый, однако Исенко спас Ворсклу - хотя это и не имело никакого смысла.

Шокированные полтавчане попытались навалиться на ворота грузин, но ничего не создали. Финальный свисток зафиксировал победу Дилы со счетом 3:1. Ворскла в третий раз подряд завершает выступления в Лиге конференций в первом же раунде квалификации.