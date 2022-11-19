Команда из Днепра одолела Шахтер со счетом 2:1 в 14-м туре украинской Премьер-лиги. Эмоции переполняли.

Сразу после финального свистка представитель "спортклубовцев" выбежал на поле и начал фиксировать эмоции победившей команды. Все ликовали.

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Празднование продолжилось и в раздевалке. Капитан СК Днепр-1 Александр Сваток выкрикивал "Кто мы?", а команда отвечала "Днепр". Любопытно, что это любил делать Игор Йовичевич, их бывший тренер. Завершилось все зажигательными плясками.

Напомним, благодаря победе СК Днепр-1 оторвался от Шахтера на вершине турнирной таблицы УПЛ на 8 зачетных баллов.