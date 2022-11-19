Команда з Дніпра здолала Шахтар з рахунком 2:1 у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Емоції переповнювали.

Одразу після фінального свистка представник "спортклубівців" вибіг на поле та почав фіксувати емоції команди, що перемогла. Усі раділи.

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Святкування продовжилось і в роздягальні. Капітан СК Дніпро-1 Олександр Сваток викрикував "Хто ми?", а команда відповідала "Дніпро". Цікаво, що це любив робити Ігор Йовічевіч, їхній колишній тренер. Завершилось все запальними танцями.

Нагадаємо, завдяки перемозі СК Дніпро-1 відірвався від Шахтаря на вершині турнірної таблиці УПЛ аж на 8 залікових балів.

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