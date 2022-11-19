Нападающий сборной Украины Артем Довбык поделился эмоциями от победы над Шахтером (2:1) в главном матче года УПЛ.

– Ваша команда показала невероятный характер. Что чувствуете, когда забиваете победный мяч в столь важном поединке?

– Сегодня команда сыграла один из своих лучших матчей. Мы проявили характер. Несмотря на кадровые потери, провели очень качественный матч, хочу отдать должное всем ребятам. А мое дело – забивать и приносить победу команде.

СК Днепр-1 – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

– Как удалось собраться после пропущенного мяча?

– Мы чувствовали, что в первом тайме у нас было много моментов, но мяч не лез в ворота. Пропустили необязательный гол, но не пали духом, можно так сказать. Гол Пихальонка придал нам еще сил.

– После победы над Шахтером уже можете посягнуть на первое историческое чемпионство?

– У нас еще две игры впереди в этом году, и нужно на них настраиваться. Действительно, такое есть в мыслях каждого игрока, но нам нужно усиливаться. Выпало много игроков, и если бы у нас была длинная скамейка, было бы не столь тяжело.

– Во втором круге можно на вас рассчитывать в Днепре-1?

– Посмотрим. Впереди еще много матчей. Чемпионство, как показывает практика, выигрывается не в таких матчах, поэтому должны настраиваться на каждую игру, – цитирует Довбика сайт клуба .

Благодаря победе СК Днепр-1 оторвался от Шахтера на вершине турнирной таблицы УПЛ на 8 зачетных баллов. "Горняки" еще имеют матч в запасе.