Диего Коста вернулся в общую группу Атлетико – форвард восстановился после операции раньше, чем прогнозировалось

Нападающий мадридского Атлетико Диего Коста возобновил тренировки в общей группе "матрасников".

21 ноября прошлого года нападающий перенес операцию – ему удалили грыжу межпозвоночного диска в шейном отделе. Ожидалось, что он вернется к тренировкам в общей группе в середине февраля, но Коста восстановился раньше.

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31-летний футболист уже тренируется в общей группе команды Диего Симеоне, информирует Marca. Аргентинский тренер вряд ли будет задействовать Косту в двух ближайших матчах – скорее всего, форвард будет готовиться к матчу с Реалом, который пройдет 1 февраля на Сантьяго Бернабеу.

Отметим, что в текущем розыгрыше Ла Лиги Диего Коста сыграл 11 матчей и забил 2 гола. Атлетико сейчас занимает 3 место в турнирной таблице.

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