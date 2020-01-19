Дієго Коста повернувся до загальної групи Атлетіко – форвард відновився після операції раніше, ніж прогнозувалось

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста відновив тренування у загальній групі "матрацників".

21 листопада минулого року нападник переніс операцію – йому видалили грижу міжхребцевого диска в шийному відділі. Очікувалося, що він повернеться до тренувань у загальній групі в середині лютого, але Коста відновився раніше.

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31-річний футболіст вже тренується у загальній групі команди Дієго Сімеоне, інформує Marca. Аргентинський тренер навряд чи буде задіювати Косту у двох найближчих матчах – скоріш за все, форвард буде готуватися до матчу з Реалом, який пройде 1 лютого на Сантьяго Бернабеу.

Зазначимо, що в поточному розіграші Ла Ліги Дієго Коста зіграв 11 матчів і забив 2 голи. Атлетіко наразі посідає 3 місце у турнірній таблиці.

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