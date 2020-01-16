Атлетико и ПСЖ не могут договориться по цене Кавани – парижане просят в три раза больше, чем готовы платить "матрасники"

Атлетико не оставляет надежд подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани уже в зимнее трансферное окно.

Клубы продолжают переговоры по уругвайскому нападающему, информирует Marca.

Атлетико нашел звездную альтернативу Кавани в случае провала трансфера

Мадридцы готовы предложить за Кавани 10 млн евро, однако ПСЖ настаивает на 30-ти. Сам форвард настроен перебраться на Висенте Кальдерон и может устроить бойкот своему клубу, пока ситуация с трансфером не разрешится окончательно. Французский гранд не хочет отпускать игрока в Атлетико еще и потому, что считает "матрасников" конкурентами в Лиге чемпионов. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры в надежде найти компромисс.

В сезоне 2019/20 Эдинсон Кавани провел лишь 12 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

ПСЖ разгромил Монако благодаря голам Мбаппе, Неймара и Сарабии, Ренн дожал Ним: Лига 1, матчи среды